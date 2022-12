Lufthansa zou ondanks coronasteun toch miljoenen aan bonussen uitkeren

Belgische loonkost stijgt in derde kwartaal opnieuw meer dan Europees gemiddelde

De loonkosten in België zijn in het derde kwartaal van dit jaar met 6,9 procent gestegen op jaarbasis, zo blijkt uit de jongste cijfers van Eurostat, het Europees bureau voor de statistiek. Dat is meer dan het gemiddelde van de eurozone (+2,9 procent) en ook meer dan in de buurlanden, onze belangrijkste handelspartners.

19 december