Lufthansa zoekt 20.000 extra werknemers wegens sterk herstel na coronacrisis

Crisis bij Twitter: kantoren plots gesloten, beledigen­de boodschap geprojec­teerd op hoofdkan­toor en platform kampt met storingen

De crisis bij socialemediabedrijf Twitter is naar een nieuw hoogtepunt gestegen. De kantoren van het bedrijf blijven voorlopig om een nog onbekende reden gesloten. Veel medewerkers zouden willen vertrekken omdat Musk hen een belofte wil laten ondertekenen dat ze keihard moeten werken. Tegelijk kampt het platform met stabiliteitsproblemen, maar er zou nog onvoldoende personeel zijn om bugs en andere problemen aan te pakken. Op de muren van het hoofdkwartier van Twitter in San Francisco zijn beledigende boodschappen over Elon Musk geprojecteerd.

18 november