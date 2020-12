Lufthansa-topman dreigt ermee duizend piloten af te danken

Iconische stuntvlie­ger van Belgisch leger thuis overleden: “Ik was één van die twee zotten, ja”

29 november Een legende van het Belgisch leger is niet meer. Palmer De Vlieger overleed vrijdag thuis in Kampenhout aan kanker. De voormalig jachtpiloot werd 88. Een halve eeuw geleden maakte hij deel uit van The Slivers, een tweekoppig demonstratieteam dat monden deed openvallen door elkaar met hun gevechtsvliegtuig te kruisen - op amper een paar meter van elkaar, tegen 800 kilometer per uur én vlak boven het publiek. “Ik was één van die twee zotten.”