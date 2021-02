Lufthansa leent geld en betaalt deel staatskrediet terug

Omzet, winst, beurswaar­de: de astronomi­sche cijfers die Bezos nalaat als Ama­zon-CEO

3 februari De inkomsten van Amazon schoten in de laatste drie maanden vorig jaar voor het eerst in één kwartaal door het plafond van 100 miljard dollar en klopten af op 125,6 miljard dollar (104,5 miljard euro). De coronapandemie, met wereldwijd lockdowns, doet e-commerce meer dan ooit boomen. Maar ook vóór deze crisis boerde CEO Jeff Bezos lang niet slecht. Wanneer hij, zoals aangekondigd, in het derde kwartaal van dit jaar opstapt, zal hij een onwaarschijnlijk imperium nalaten dat op dit moment zo’n 1,7 biljoen dollar (1,4 biljoen euro) waard is. Een opsomming van nog meer astronomische cijfers.