Lufthansa koopt nieuwe langeafstandstoestellen van Boeing en Airbus

Economie Chipmaker Intel wil 8 miljard euro subsidies voor fabriek in Duitsland of Benelux

30 april De Amerikaanse chipmaker Intel staat open voor een fabriek in Europa, maar wil daar wel 8 miljard euro aan publieke subsidies voor krijgen. Dat zei topman Pat Gelsinger vrijdag in een interview met Politico Europe. Zonder steun van Amerikaanse en Europese overheden is het aantrekkelijker om een fabriek in Azië te openen, zei Gelsinger.