Lufthansa boekt weer winst in tweede kwartaal

Ondanks stakingen was juni toch beste maand sinds begin corona voor Brussels Airport

Ondanks een reeks verstoringen door vakbondsacties, heeft Brussels Airport in juni toch het hoogste aantal passagiers sinds het begin van de coronacrisis geregistreerd. Brussels Airport kreeg in juni 1,73 miljoen reizigers over de vloer. Dat waren er meer dan dubbel zoveel als in juni 2021, maar wel nog ruim een kwart minder dan in juni 2019 (voor corona).

12 juli