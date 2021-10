Luchtvaartmaatschappij SAS "strijdt voor overleven"

"Als ik naar de volledige markt kijk, naar hoe de klanten veranderen en naar de omvang van onze schulden, dan is het overduidelijk dat SAS strijdt", zo zei de CEO in de Deense krant Finans. Volgens de topman kampt de luchtvaartmaatschappij met verschillende problemen, zoals de aanhoudende daling van de zakenreizen en "sociale akkoorden die duurder zijn" dan bij de concurrentie.

Ronde de middag stond het aandeel SAS op de beurs van Stockholm op een verlies van 12,3 procent.

De Scandinavische luchtvaartmaatschappij schrapte vorig jaar 5.000 banen, of 40 procent van het personeelsbestand. In mei kondigde ze aan dat ze van de Deense en de Zweedse staat nog eens 300 miljoen euro krediet kreeg om de coronacrisis te kunnen overleven. Eerder had SAS al een gelijkaardig krediet gekregen en er was ook een kapitaalverhoging in 2020.