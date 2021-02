Louis Vuitton koopt helft champagnemerk van Jay-Z: van honderden tot duizenden euro’s per fles

HET DEBAT. Is de bitcoin een bubbel of de toekomst?

17 februari De bitcoin is meer waard dan ooit. Terwijl de cryptomunt bij de start ruim tien jaar geleden slechts enkele centen waard was, is dat nu meer dan 50.000 dollar. En toch blijven critici sceptisch: de schommelingen zijn te groot en de toekomst is onzeker. Hoe zit dat nu precies? Is de bitcoin een zeepbel die ieder moment kan barsten of is het de toekomst? Wat denk jij? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts ervan vinden.