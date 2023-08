Loopbaanbegeleiders moeten voortaan beroepskwalificatie behalen

“Vandaag is het zo dat iedereen zich in principe loopbaanbegeleider mag laten noemen, wat tot instroom geleid heeft van allerhande coaches, die soms niet de juiste kwalificaties hebben”, zegt Brouns. “Vanaf 1 januari voeren we daarom in het systeem van de cheques een beroepskwalificatie voor loopbaanbegeleiders in. Dat is een bewijs van kennis en kunde.”