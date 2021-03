Loonoverleg: "Ruimte voor eenmalige maatregelen in sectoren en bedrijven die het goed deden tijdens coronacrisis"

In sectoren en bedrijven die het tijdens de coronacrisis goed hebben gedaan is er ruimte voor "eenmalige conjuncturele maatregelen" voor de werknemers. Dat staat in een brief die premier Alexander De Croo (Open Vld) en minister van Werk en Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) op 25 februari hebben overgemaakt aan de sociale partners. Dat heeft die laatste dinsdag laten verstaan in de Kamercommissie Sociale Zaken.

De sociale partners in de Groep van Tien onderhandelen sinds begin dit jaar over de loon- en arbeidsvoorwaarden. Maar die onderhandelingen leken al voorbij voor ze begonnen waren. De grote struikelsteen is de mate waarin de lonen in de privésector de komende twee jaar mogen stijgen bovenop de index. Een rapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven legde de grens op 0,4 procent, maar dat noemen de vakbonden een "aalmoes".

De kloof tussen vakbonden en werkgevers bleek op 24 februari té groot. De werkgevers brachten de regering daarop in een brief op de hoogte van de stopzetting van het overleg.

Perspectief

Samen met premier Alexander De Croo heeft minister van Werk en Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) de sociale partners een dag later een brief gestuurd "om de situatie te verduidelijken en perspectief te bieden op de verdere onderhandelingen", zei hij dinsdag in de Kamercommissie Sociale Zaken. Hij kreeg er vragen van Gaby Colebunders (PVDA), Björn Anseeuw (N-VA), Nathalie Muylle (CD&V), Cécile Cornet (Ecolo-Groen), Anja Vanrobaeys (sp.a) en Mélissa Hanus (PS).

"We hebben ons ertoe verbonden om een akkoord tussen de sociale partners uit te voeren door middel van omzendbrieven", aldus Dermagne. Daarin staat ook dat er ruimte is voor "eenmalige maatregelen, of one-shot-maatregelen" voor bedrijven en sectoren die het tijdens de coronapandemie wel goed hebben gedaan, verduidelijkte hij.

Volledig scherm Beeld van een actiedag van de vakbonden op 25 februari om hun eis voor meer loon in sectoren die het goed doen kracht bij te zetten. © BELGA

“Nog niet dood”

Dermagne benadrukte twee weken geleden tijdens de plenaire vergadering van de Kamer al dat het loonoverleg “nog niet dood” is. Dat bevestigde hij nu opnieuw in de Kamercommissie Economie.

"De onderhandelingen over de loon- en arbeidsvoorwaarden zijn altijd moeilijk en corona heeft die discussie nog ingewikkelder gemaakt. Maar geen enkele partner is definitief opgestapt", benadrukte hij. "Ze hebben nog een paar dagen en ik zal alles in mijn macht doen om dat overleg te faciliteren.”

Regeringstafel

Na de publicatie van het CRB-rapport over de loonnorm hebben de sociale partners in principe twee maanden de tijd om tot een akkoord te komen. Het rapport dateert van midden januari. Lukt dat niet, dan verhuist het dossier naar de regeringstafel. Het loonoverleg is een potentieel explosief dossier, omdat het mogelijk de socialisten en liberalen in de regering verdeelt.

Volledig scherm Beeld van een actiedag van de vakbonden. © BELGA