Loonoverleg mislukt, bal nu in kamp van de regering (dik tegen haar zin)

Het overleg tussen vakbonden en werkgevers over de loon- en arbeidsvoorwaarden in de privésector voor de komende twee jaar, is mislukt. Dat melden de werkgevers. "De onderhandelingen zijn stopgezet zonder resultaat", klinkt het in een mededeling.

De sociale partners - verenigd in de Groep van Tien - onderhandelen sinds januari over de loon- en arbeidsvoorwaarden.



Struikelsteen is met hoeveel de lonen in de privésector mogen stijgen, bovenop de index. Een rapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) legt de grens op 0,4 procent. De bonden spreken over een "aalmoes", terwijl de werkgevers schermen met de concurrentiekracht in wat ze één van de grootste economische crisissen ooit noemen.

Kloof te groot

De kloof tussen beiden blijkt nu te groot. De werkgevers melden in een brief aan de regering het mislukken van het overleg. "De werkgeversorganisaties hebben vandaag moeten vaststellen dat de vakbonden geen mandaat hebben om de besprekingen in de schoot van de Groep van 10 verder te zetten", klinkt het in de mededeling van VBO, Unizo, UCM en Boerenbond.

De conclusie van de werkgevers komt er na nieuw overleg woensdag. "Daaruit bleek dat er geen mandaat was bij de vakbonden om te beginnen met gesprekken. Dan spreek je tegen een muur", aldus Pieter Timmermans, topman van het VBO. Hij wijst er op dat de werkgevers meerdere voorstellen lanceerden om tegemoet te komen aan de vakbonden.

‘Frustrerend’

Timmermans zegt erg ontgoocheld te zijn. "Dit is frustrerend en onverantwoordelijk. In een economische crisis hebben de vakbonden opnieuw geen mandaat om te onderhandelen. Maar het is wat het is".

Dat het overleg geen akkoord oplevert, is overigens geen grote verrassing. De vakbonden stelden al na enkele onderhandelingsrondes vast dat het geen zin heeft om voort te spreken. Maar minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) stuurde de sociale partners toch weer naar de onderhandelingstafel.

Tot vandaag dus.

Indicatieve loonnorm

De vakbonden dringen aan op een indicatieve loonnorm, zodat sectoren die het goed doen toch wat extra kunnen geven. Ze willen ook dat het overleg over hogere uitkeringen vaart krijgt, en apart wordt onderhandeld van het loonoverleg.

De werkgevers schermen met de concurrentiekracht en de penibele situatie waar veel bedrijven zich in bevinden. Naast de lonen en de uitkeringen moet ook nog onderhandeld worden over bijvoorbeeld de eindeloopbaanproblematiek.

Heikel politiek dossier

Daarmee ligt de bal nu in het kamp van de regering, dik tegen haar zin. Het loonoverleg is immers een heikel politiek dossier. Het verdeelt socialisten en liberalen binnen de regering.

De vakbonden hopen nu dat de regering via zogenaamde omzendbrieven - opgenomen in het regeerakkoord - sleutelt aan de loonnormwet, zodat toch iets meer kan dan 0,4 procent extra loon bovenop de index voor sectoren die het goed doen.

