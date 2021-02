Loonoverleg in het slop: “Stakingen voorlopig niet aan de orde, maar ze zijn ook niet uitgesloten”

Het overleg tussen bonden en werkgevers over de loon- en arbeidsvoorwaarden in de privésector is gisteren mislukt. Struikelsteen is met hoeveel de lonen mogen stijgen, bovenop de index. Een rapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) legt de grens op 0,4 procent. De bonden spreken over een "aalmoes", de werkgevers schermen met “concurrentiekracht in één van de grootste economische crisissen ooit”.

Volledig scherm © BELGA

Met de actiedag willen de vakbonden hun eisen kracht bijzetten. Sectoren die het goed doen, moeten meer kunnen geven dan 0,4 procent, zo vinden de bonden. En het overleg over hogere uitkeringen moet eindelijk vaart krijgen.

Leemans waarschuwt voor nog meer acties de komende weken. "Om het grote publiek te informeren, maar ook om de regering en de werkgevers onder druk te zetten. Uiteindelijk kunnen er ook stakingen van komen.”

Volledig scherm © BELGA

“Na het applaus de kaakslag”

Het gemeenschappelijk vakbondsfront verzamelde in Brussel symbolisch voor de Nationale Bank. De vakbondsmilitanten hadden heel wat protestborden bij. “Na het applaus, de kaakslag”, klonk het. Of nog: “Colruyt: 180 miljoen voor aandeelhouders, niets voor werknemers.” En: “Ceci n’est pas une augmentation”.

Het ABVV vindt dat de werkgevers zich achter de wet van 1996 verschuilen. “De salarissen van alle arbeiders zijn in een dwangbuis gestoken. 0,4 procent is een grap voor de werknemers die hun arbeidsomstandigheden erop achteruit zagen gaan tijdens de coronacrisis”, stelt Estelle Ceulemans van het ABVV.

Volledig scherm © BELGA

“Juiste verdeling van rijkdom noodzakelijk”

“De wet van 1996 moet veranderen, er moeten weer onderhandelingen komen met de vakbonden”, vult Philippe Van Snick (ACV) aan. “Een nieuw akkoord moet de juiste verdeling van de rijkdom voorop stellen.”

Als er opnieuw rond de tafel gezeten wordt, zullen de eisen duidelijk zijn. “We vragen een indicatieve loonmarge, zodat we sector per sector kunnen onderhandelen”, stelt Michael Dufrasne van ACLVB. “We willen meer koopkracht en kwalitatieve omkadering voor mensen die nu een nog precairdere job uitoefenen. En ook een individueel recht op bijscholing om aan nieuwe uitdagingen op de arbeidsmarkt te voldoen.” Tot slot staan een optimalisatie van de eindeloopbaan en een aanpassing van de sociale uitkeringen en vergoedingen op het menu.

Volledig scherm © BELGA

Protest van schoonmakers en bewakers

De schoonmaak- en bewakingssector hield acties aan het Erasmusziekenhuis en het warenhuis Cora in Anderlecht. “We vormen één van de eerste barrières tegen het coronavirus. We zijn trots op de rol die we spelen. En het is hoog tijd dat die erkend wordt”, klinkt het bij Abdelhafid El Kadi, regionaal secretaris ACV Voeding en Diensten. “Het plafonneren van de lonen op maximaal 0,4 procent over twee jaar betekent dat een deel van de werkgevers rijker wordt op de kap van werknemers. Dat is onaanvaardbaar.”

Volledig scherm Ook PVDA-kopstuk Peter Mertens was in Puurs van de partij. © BELGA

Pfizer-werknemers blijven aan het werk

Langs de Rijksweg in Puurs voerden zo’n vijftig vakbondsleden van het ACV en het ABVV actie. Het personeel van Pfizer, waar het coronavaccin geproduceerd wordt, bleef op vraag van de vakbonden aan het werk. “We nemen onze verantwoordelijkheid”, klinkt het.

De stakingsbereidheid is er naar verluidt wel. “Pfizer-werknemers hebben in het verleden altijd mee actie gevoerd. De regering en de werkgevers moeten nu hun verantwoordelijkheid nemen, anders zal de sociale vrede ook bij Pfizer niet bewaard kunnen blijven", zegt ABVV-secretaris Danny Absillis.

Volledig scherm © BELGA

Staking in Waalse Carrefour-winkels

In 42 winkels van Carrefour in Wallonië en Brussel wordt wel gestaakt. De werknemers klagen ook de werkomstandigheden aan. “Twee jaar geleden is er een grote herstructurering geweest waarbij 350 banen geschrapt werden. Vandaag blijft de situatie moeilijk”, zegt CNE-vakbondsvrouw Evelyne Zabus. “De werknemers stapelen de overuren op omdat de werkdruk aanzienlijk is. Er zijn te veel contracten van bepaalde duur en deeltijdse jobs en niet voldoende contracten van onbepaalde duur.”

Volledig scherm © BELGA