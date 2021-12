Loonkosten stijgen ongezien fors: driemaal zo snel als in buurlanden

De uurloonkosten in ons land stijgen volgend jaar met 4,5%. “Dat is enorm. Zo’n snelle klim heb ik nog nooit meegemaakt”, aldus Langenus. De forse toename heeft alles te maken met de automatische aanpassing van de lonen aan de index. Als het leven duurder wordt, moeten de lonen in dezelfde mate stijgen. Naast ons land hebben alleen Luxemburg en Malta een dergelijk systeem. In andere landen wordt over het loonpakket – inclusief over de aanpassing aan de gestegen levensduurte – onderhandeld.