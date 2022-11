Lonen in België stijgen bijna 6 procent sneller dan in buurlanden

De uurloonkosten in België zullen in de periode 2020-2024 met 5,7 procent meer stijgen dan het gemiddelde van de buurlanden. Daardoor is er geen marge om de lonen nog te laten stijgen bovenop de inflatie. Dat staat in een rapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB).

Het "Technisch verslag over de maximaal beschikbare marge voor de loonkostenontwikkeling" van de CRB vormt traditioneel het startpunt van de tweejaarlijkse loononderhandelingen tussen werkgevers en vakbonden. Het rapport bekijkt welke marge voor loonopslag er is, bovenop de indexering. Daarover volgen dan onderhandelingen tussen de sociale partners, die kunnen uitmonden in een interprofessioneel akkoord.

Het was echter al langer duidelijk dat er voor de periode 2023-2024 geen loonmarge zou zijn. De vakbonden protesteren daar hevig tegen - woensdag is er een actie- en stakingsdag -, terwijl de werkgevers zeggen dat de toestand alleen door de automatische indexeringen al dramatisch is voor veel bedrijven.

Het rapport bevestigt officieel dat er geen marge is. Die is zelfs negatief, klinkt het. Daarvoor werden aan de ene kant de verwachte indexeringen in België, een correctieterm (1,9 procent, wat overeenkomt met de loonkostenhandicap die er was in 2022, red.) en een veiligheidsmarge van 0,5 procent vergeleken met aan de andere kant de verwachte uurloonkostenontwikkeling in de buurlanden.

De Groep van Tien, het belangrijkste overlegorgaan van vakbonden en werkgevers, had maandag al aangekondigd geen akkoord te hebben gevonden over de loonnorm. De bal ligt nu in het kamp van de regering.