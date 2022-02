Londens vliegveld Heathrow verloor miljarden door coronacrisis

Amazon opent eerste bezorgcen­trum van België in Antwerpen, stadsbe­stuur in de wolken: “We halen een échte wereldspe­ler in huis”

Webwinkel Amazon opent voor het eerst een eigen bezorgcentrum voor pakjes in België. Het depot komt op het bedrijventerrein Blue Gate in Antwerpen en levert meer dan vijftig directe banen op. Het bezorgcentrum zou tegen eind dit jaar openen. Het Antwerpse stadsbestuur, dat de voorbije jaren fors in Blue Gate investeerde, is in de wolken met de komst van Amazon. “Onze stad toont zich eens te meer als economische motor”, jubelt burgemeester Bart De Wever.

17 februari