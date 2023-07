Londen ondertekent grootste handelsakkoord sinds brexit

De Britse regering onderhandelde 21 maanden lang over de toetreding tot het CPTPP. Die inspanningen leidden in maart tot een deal, die zondag uiteindelijk werd ondertekend. In de tweede jaarhelft van 2024 treedt de overeenkomst in werking. Het Verenigd Koninkrijk is het eerste Europese land dat toetreedt tot het CPTPP. Volgens premier Rishi Sunak moet het akkoord op lange termijn (na 10 jaar, red.) per jaar ongeveer 2 miljard euro aan economische productie opleveren.