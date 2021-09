Lokale ondernemers krijgen amper helft aanbestedingen van steden en gemeenten: Unizo en Somers vragen gemeentebesturen om 'lokale reflex’

48 procent van de Vlaamse kmo’s die in aanmerking komt, heeft de afgelopen vijf jaar aan geen enkele overheidsopdracht deelgenomen. Dat blijkt uit een bevraging van ondernemersorganisatie Unizo. Het gaat daarbij om een heel breed scala van opdrachten. “Van de catering voor vergaderingen of lokale feestelijkheden, over bouwwerken, nieuwe werkkledij voor het gemeentepersoneel, de aankoop of het onderhoudscontract voor IT-toepassingen tot het gemeentedrukwerk of de schoonmaak van de openbare gebouwen”, legt Unizo-topman Danny Van Assche uit.