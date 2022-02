LIVE. Volg hier de persconferentie van de regering over de arbeidsdeal: wat is er naast de vierdaagse werkweek concreet nog beslist?

Het kernkabinet van de federale regering is het deze nacht eens geraakt over een arbeidsdeal. Het akkoord bevat een aantal maatregelen die ervoor moeten zorgen dat ons land tegen 2030 een werkzaamheidsgraad van 80 procent haalt. Zo wordt onder meer een vierdagenwerkweek een mogelijkheid, wordt het eenvoudiger om van job te veranderen, en wordt avondarbeid voor e-commerce makkelijker. De regering geeft zo dadelijk een persconferentie. U kan die live volgen via HLN LIVE.

De arbeidsdeal hield de federale regering al wekenlang bezig. Gisterenavond gingen de Vivaldi-ministers de laatste rechte lijn in, vannacht bereikten ze rond half drie een akkoord. De deal omvat maatregelen voor een vlottere combinatie tussen werk en privé, aandacht voor opleidingen en betere sociale bescherming voor wie in de platformeconomie werkt.



Wat dat allemaal concreet moet betekenen? Een overzicht:

Invoering van vierdaagse werkweek

De eerste maatregel springt het meeste in het oog: de invoering van de vierdaagse werkweek. Voor mensen die dat willen, komt er de mogelijkheid om meer uren per dag te werken in ruil voor een extra vrije dag in de week. Zo kan een voltijdse job in vier dagen worden gepresteerd.



Over het maximaal aantal uren dat werknemers zo op een dag konden leveren, bestond gisteren nog discussie.

Mogelijkheid tot wisselend weekregime

Er komt ook de mogelijkheid om de ene week wat meer te werken en de andere week wat minder. Dat kan bijvoorbeeld mogelijkheden creëren voor mensen in een situatie van co-ouderschap.

Vroeger info over onregelmatige uurroosters

Verder is verandering op komst voor wie deeltijds werkt met variabele uurroosters. Werkgevers zullen die roosters vroeger moeten bekendmaken. Vandaag moet dat minstens vijf dagen op voorhand, al kan dat via een CAO terugvallen tot slechts één werkdag. Dat worden nu 7 dagen, tenzij ook hier een CAO anders bepaalt.

Recht om offline te zijn

Ook het recht op deconnectie heeft het akkoord gehaald. Via afspraken die binnen het bedrijf zullen worden gemaakt, krijgen werknemers daarmee het recht om buiten de werkuren – ‘s avonds, op vakantie of in het weekend – niet te hoeven reageren op vragen of telefoontjes van hun werkgever. Na overleg met vakbonden zullen de afspraken daarover in een collectieve arbeidsovereenkomst worden gegoten. Het recht om offline te zijn geldt wel enkel in bedrijven met minstens 20 werknemers.

Eenvoudiger om van job te veranderen bij ontslag

De regering past daarnaast de regeling rond opzegtermijnen aan, zodat het eenvoudiger wordt om van job te veranderen voor wie ontslagen wordt. Via een ‘transitietraject’ zullen die werknemers al tijdens hun opzegperiode aan de slag kunnen bij een andere werkgever of zich daarop voorbereiden, mét behoud van loon.

Bij werknemers die recht hebben op een opzegtermijn van minstens 30 weken kan een derde daarvan worden omgezet in opleiding of outplacement. De financiering daarvan gebeurt dan via de werkgeversbijdragen.

Meer opleidingskansen

De regering roept daarnaast ook een individueel opleidingsrecht in het leven. Werknemers krijgen daar vanaf volgend jaar drie dagen recht op, in 2023 zouden dat vier dagen zijn en vanaf 2024 worden het er vijf. Bedrijven zullen opleidingsplannen opstellen waarover de ondernemingsraad en vakbondsafvaardiging advies zullen moeten geven.

Avondarbeid voor e-commerce makkelijker gemaakt

De avondarbeid voor e-commerce wordt makkelijker gemaakt. Dat dossier bleek een hardnekkig struikelblok in de onderhandelingen, maar uiteindelijk raakte het kernkabinet het toch eens: werknemers in de e-commerce kunnen tot middernacht werken, zonder dat die uren als nachtarbeid gelden. Daarvoor is het akkoord van één vakbond in het bedrijf voldoende. In 2024 volgt daarover een evaluatie van de Nationale Arbeidsraad. Werkgevers krijgen ook de mogelijkheid om hierover proefprojecten op poten te zetten.

Betere bescherming van werknemers in platformeconomie

Een ander gevoelig punt was het statuut van wie werkt in de platformeconomie, zoals Deliveroo-koeriers of Uber-chauffeurs. De regering wil in de arbeidswetgeving via acht criteria duidelijk maken of het om zelfstandigen of werknemers gaat. Dat statuut bepaalt vervolgens hun sociale bescherming. Platformwerkers zouden sowieso wel beter beschermd worden in het geval van een arbeidsongeval.

Knelpuntberoepen

Voorts zijn ook nog verdere maatregelen in voorbereiding die een grotere autonomie aan de deelstaten moeten geven op het vlak van de beschikbaarheid van werkzoekenden en er komt er een versterkte monitoring van de oorzaken van knelpuntberoepen en diversiteit in sectoren en bedrijven.

In een tweet benadrukt vicepremier Dermagne (PS) dat het akkoord “een concrete vooruitgang betekent voor werknemers door middel van een individueel recht op opleiding, de bescherming van platformwerkers, de balans tussen werk en privé en een booster voor tewerkstelling”.

E-commerce? Here to stay!

Voor zijn Open Vld-collega Vincent Van Quickenborne biedt het akkoord meer vrijheid voor werknemers, meer flexibiliteit voor werkgevers en wordt ontslag een springplank naar nieuwe job. “En e-commerce? Here to stay. And grow”, voegt hij er aan toe, met een knipoog naar eerdere uitspraken van PS-voorzitter Paul Magnette over de sector in ons land.

Vanaf 9.15 uur geven premier Alexander De Croo en ministers Pierre-Yves Dermagne (Werk), Frank Vandenbroucke (Sociale Zaken) en David Clarinval (Zelfstandigen) meer tekst en uitleg op een persconferentie.

