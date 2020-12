Lenka kocht op haar 23ste al een huis en moet nu erg spaarzaam leven: “Mijn ouders zeiden altijd dat huren weggesmeten geld is”

Topman Ryanair O'Leary: "In 30 jaar carrière heb ik nooit zo'n grote kuis gezien”

29 december Geen crisis zonder kansen, denkt de baas van Ryanair. De vliegmaatschappij van Michael O'Leary was al nipt de grootste van Europa in 2019, maar over een paar jaar staat de concurrentie pas echt op achterstand, maakt hij zich sterk. “De impact van de coronacrisis op de luchtvaartsector is veel groter dan de financiële crisis of de aanslagen op 11 september.”