Leningen blijven maximaal 9 maanden in het vriesvak

Het was begin april toen de Belgische banken met de overheid afspraken om huishoudens en bedrijven door de crisis te slepen als ze voor de coronacrisis tenminste gezond waren. De banken gaven daarmee geen inkomsten op, maar stelden ze wel een tijdje uit.

Wel zouden ze de eerste verliezen incasseren als sommige leningen na afloop van het steunprogramma nog altijd niet terugbetaald konden worden. Hoe erg de ravage zal zijn, weten we nog altijd niet, want het programma is in september verlengd tot het einde van dit jaar.

Einde van de rit

De harde realiteit zal na Nieuwjaar opnieuw de kop opsteken. Want het programma is weliswaar verlengd tot eind maart volgend jaar en voor woonleningen mag in theorie zelfs uitstel aangevraagd worden tot eind juni. Maar in de realiteit zijn het vooral zij die nog altijd in de problemen zitten, die de verlengingen goed kunnen gebruiken.

Voor hen komt het einde van de rit al in zicht op oudejaarsavond. Een Europese regel bepaalt immers dat het steunprogramma niet langer mag duren van negen maanden in totaal. De grootbanken gaven na de zomer wel al aan dat het overgrote deel van de woon- en bedrijfskredieten ondertussen hervat is, en dat daar geen uitzonderlijke betalingsproblemen opdoken.

Dossier per dossier kan de bank zich nog altijd inschikkelijk tonen, door klanten in grote nood nog een creatieve oplossing aan te bieden. Maar vanaf januari zal tenminste duidelijk worden waar de problemen zitten.

Voor Belgische bedrijven die de afgrond vrezen, zijn ook overbruggingskredieten met een staatswaarborg nog altijd mogelijk. Nieuw is daar dat die hulplijnen vijf jaar mogen duren en niet langer slechts drie jaar. Zo kan een bedrijf uit bijvoorbeeld de toerismesector, die wellicht nog lang haar wonden zal likken, extra tijd kopen. Voor die overbruggingskredieten van vijf jaar zal wel een hogere rentevergoeding gevraagd worden dan voor die van drie jaar.

Lees ook: