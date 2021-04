Lege doos of dé kans om even slim te zijn als Serena en Jay-Z? Wat u moet weten over SPAC's, de nieuwste beurshype

Wat is een SPAC eigenlijk?

SPAC staat voor Special Purpose Acquisition Company, letterlijk een bedrijf dat een overname als specifiek doel heeft. Eindelijk kan je een SPAC het best zien als een zak geld met een beursnotering. Dat geld wordt verzameld bij beleggers die letterlijk hun duit in het zakje doen. Alleen weten ze nog niet waarvoor dat geld moet dienen. Daarom wordt het ook weleens een 'blanco cheque-bedrijf' genoemd. Het doel is om met het opgehaalde geld een bedrijf over te nemen. Dat bedrijf krijgt op die manier een beursnotering. Als een bedrijf zelf een beursgang moet organiseren, kost dat tijd en geld, via een SPAC is een beursnotering sneller en goedkoper. In de Angelsaksische financiële wereld is het begrip al stevig ingeburgerd, in onze contreien laat vooral Euronext Amsterdam zich opmerken met enkele SPAC-noteringen. In ons land werkt de beurstoezichthouder FSMA aan een wetgevend kader.