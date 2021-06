"Landen zoals België die voor risicobeheer in plaats van uitroeien coronavirus kozen, deden het economisch minder goed”

Landen die tijdens de pandemie voor risicobeheer gingen - zoals België - blijken het op het vlak van gezondheid, economie en burgervrijheden minder goed gedaan te hebben dan landen die kozen voor krachtige maatregelen gericht op het snel en volledig uitroeien van het coronavirus. Dat staat te lezen in het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet . Viroloog Emmanuel André vraagt er aandacht voor.

Wetenschappers vergeleken de afgekondigde coronamaatregelen, het aantal coronadoden en het bruto binnenlands product gedurende de eerste twaalf maanden van de pandemie in de 36 landen van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). Vijf landen - allemaal (schier)eilanden - gingen voor het volledig uitroeien van het virus: Australië, IJsland, Japan, Nieuw-Zeeland en Zuid-Korea. De andere - waaronder België - opteerden voor risicobeheer: ze namen maatregelen met als doel het virus in die mate onder controle te krijgen dat het gezondheidssysteem het niet begaf.

Wat bleek? Het aantal coronadoden per miljoen inwoners in landen die voor het volledig uitroeien van het virus gingen, bleek 25 keer lager dan in de landen die voor risicobeheer kozen.

Groei

Uitroeiing bleek ook beter voor de groei van het bruto binnenlands product. De vijf landen die voor die strategie kozen, zagen begin 2021 hun bruto binnenlands product weer op hetzelfde niveau komen als voor de pandemie. In de andere landen is de groei nog altijd negatief.

De kritiek dat erg doorgedreven maatregelen de burgerlijke vrijheden meer zouden beperken, lijkt niet terecht. Toch niet als je naar de lijst kijkt waarop landen gerangschikt worden op basis van hoe streng hun maatregelen zijn (de zogenaamde stringency index van de universiteit van Oxford). De vrijheden ondervonden de meeste impact in landen waarin aan risicobeheer werd gedaan, onder meer omdat ze daar veel langer aangehouden werden. In landen die voor uitroeiing gingen, werden de burgerlijke vrijheden sneller in eer hersteld.

De onderzoekers waarschuwen ook dat het gevaarlijk is om al onze eieren in het mandje van vaccinatie te leggen om de pandemie onder controle te krijgen. Dat omdat niet alle landen even snel vaccineren, immuniteit maar beperkt is en er constant nieuwe varianten ontstaan. Er blijft een minimum aan maatregelen nodig en een wereldwijd plan om de pandemie definitief te overwinnen op globaal niveau.