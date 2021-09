Lalieux legt uit waarom ze met pensioenplan eerst naar pers stapte: “Ik moest wel, er heerste te veel verwarring”

Minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) heeft in de Kamer de aanpak verdedigd om haar pensioenplan uit de doeken te doen in de pers, nog voor dat was doorgesproken binnen de regering. “Dat was meer dan nodig. De vele uitlatingen in de pers zorgden voor verwarring bij de burgers”, klonk het tijdens een actualiteitsdebat.

De pensioenplannen van Lalieux stonden begin september op de voorpagina van verschillende kranten, en dat zonder dat die waren doorgesproken met de coalitiepartners. De aanpak van de minister leverde haar scherpe reacties op van haar collega’s.

Onder meer minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) en zijn collega van Middenstand David Clarinval (MR) waren er niet over te spreken. En ook premier Alexander De Croo (Open Vld) tikte Lalieux op de vingers: binnen de regering maakte hij duidelijk dat dit niet voor herhaling vatbaar was. De pensioenhervorming werd daarop van de regeringstafel gehaald en in de koelkast gestopt tot na de begrotingsbesprekingen.

“U ondergraaft het vertrouwen”

Lalieux kreeg vandaag in de bevoegde Kamercommissie tijdens een actualiteitsdebat vragen over haar aanpak. Vooral de oppositie kon die niet smaken. “U hebt de andere ministers verrast”, zei N-VA-fractieleider Peter De Roover. “Met uw aanpak ondergraaft u mee het vertrouwen in het systeem.”

Volledig scherm Peter De Roover. © Photo News

“U trekt gewoon naar de media. U hebt u waarschijnlijk laten uitlokken door uw liberale collega’s”, zei Gaby Colebunders (PVDA).

“Enigszins jammer”

MR hield het erop dat “dit ontdekken in de pers toch enigszins jammer was”. “Kan u zeggen hoever u staat in uw overleg met uw collega’s?”, vroeg Christophe Bombled. “Het minste dat we hier kunnen zeggen, is dat uw hervorming heel wat reactie heeft uitgelokt. Zeker ook bij de meerderheid”, betoogde Catherine Fonck (cdH).

De rest van de meerderheid wees vooral op de noodzaak van sereniteit. “Voor ons is een sereen en ernstig debat precies wat vandaag nodig is. We hopen op die manier verder te kunnen werken. We vinden bepaalde voorstellen uit het plan interessant”, stelde Marie-Colline Leroy van Ecolo. Ook Anja Vanrobaeys (Vooruit) en Nahima Lanjri (CD&V) wilden vooral de kalmte doen terugkeren.

Volledig scherm Nahima Lanjri. © BELGA

“Politieke spelletjes beu”

“Ik wil de puntjes op de i zetten, want ik ben de politieke spelletjes beu”, repliceerde Lalieux. “We hebben het hier over een fundamenteel vraagstuk voor onze samenleving. Ik geef toe dat ik naar de pers ben gestapt om mijn hervormingsvoorstel te presenteren. Dat was meer dan nodig, gezien de vele uitlatingen in de pers. Daardoor ontstond een kakafonie van voorstellen, die voor verwarring zorgde bij de burgers.”

“Vanaf de eerste dag dat ik aantrad, heb ik gezegd dat ik in dit dossier geen flitsende uitspraken zal doen. Ik heb me daaraan gehouden. Ik ben discreet gebleven in de media en het publiek. Maar dat betekent niet dat we hebben stilgezeten”, benadrukte Lalieux.

Ze wees er ook op dat ze niet alleen informele contacten had met academici en sociale partners, maar ook met de ministers van Financiën en Sociale Zaken en met de premier. “We werkten niet op een eiland.”