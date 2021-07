Lagardère pompt 25 miljoen euro in Brusselse luchthavenwinkels

De Franse groep Lagardère heeft een kapitaalverhoging van 25 miljoen euro doorgevoerd bij Lagardère Travel Retail Belgium, dat met name een reeks taxfreeshops op Brussels Airport bezit. Dat blijkt uit een publicatie in het Staatsblad, waarover De Tijd vandaag al berichtte.

Lagardère Travel Retail Belgium baat een dertigtal winkels uit. Die zijn vooral in de luchthaven van Zaventem gevestigd, maar enkele ook in de luchthaven van Charleroi en in het station Brussel-Zuid. Lagardère nam ze in 2019 over van de Nationale Portefeuillemaatschappij (NPM), een investeringsmaatschappij van de familie Frère. De Franse groep telde er 250 miljoen euro voor neer.

Door de coronapandemie, die wereldwijd het vliegverkeer lamlegde, kregen de taxfreeshops nog amper klanten over de vloer en kwam Lagardère Travel Retail Belgium in moeilijk vaarwater. In oktober kondigde het bedrijf nog het collectief ontslag van 153 van de zowat 500 personeelsleden vanaf januari aan.

Nu de vaccinatiecampagnes in Europa vorderen en het vliegverkeer weer stilaan op gang komt, maakt Lagadère werk van een nieuwe start. De groep heeft onlangs 25 miljoen euro gepompt in zijn Belgische Travel Retail-tak, om het huidige kapitaal van net geen 154.400 euro aan te vullen. Daarvan is 19,9 miljoen euro meteen aangewend om de overgedragen verliezen aan te zuiveren.