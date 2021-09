Lachaert vraagt “tien dagen sérieux” van Vivaldi-partners om begrotingsakkoord te sluiten

Het klettert al enkele weken binnen de federale regering. Of het nu gaat over de pensioenen of over de inzet van federale middelen voor de slachtoffers van de overstromingen, vaak botste het tussen de coalitiepartners en dan in de eerste plaats tussen de socialisten en liberalen. In de aanloop naar de State of the Union, de regeerverklaring op 12 oktober, lopen de spanningen opnieuw op.