Laagste aantal werkzoekenden sinds begin van coronacrisis

Het aantal werkzoekenden is in maart gezakt naar het laagste peil sinds het begin van de coronacrisis, meldt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V). Er zijn nu 183.207 mensen op zoek naar een job. Dat is 3,2% minder dan een maand eerder. "Er zijn minder werkzoekenden dan in mei en juni, maanden waarin we traditioneel heel lage cijfers halen", reageert arbeidseconoom Stijn Baert (UGent).

Sinds het begin van de pandemie, in maart vorig jaar, waren er in geen enkele maand minder werkzoekenden dan afgelopen maart. Het waren er 183.207. Dat is een daling met 1,6 % ten opzichte van maart 2020 en een daling met 3,2% tegenover februari 2021, zo meldt minister Crevits. De sterkste daling doet zich voor bij jongeren die net van de schoolbanken komen. In Vlaanderen is de daling het grootst in Limburg (5% minder dan een jaar geleden). Alleen in Vlaams-Brabant tekent zich een stijging af, met 1,4%.

Ook de werkzoekendengraad is afgenomen. Dat is de verhouding tussen het aantal niet-werkende werkzoekenden tussen 18 en 65 jaar en de beroepsbevolking tussen 18 en 65 jaar. In maart bedroeg die 5,90%, het laagste percentage sinds de start van de coronacrisis. "De daling van het aantal werkzoekenden en de werkzoekendengraad is goed nieuws, maar we moeten heel alert blijven", zegt Crevits. "De coronacrisis woedt nog steeds en veel bedrijven maken nog gebruik van het systeem van tijdelijke werkloosheid. Ook de steun aan bedrijven om de economie te stutten, behoedt ons van een bloedbad. Het blijft afwachten wat de effectieve impact van de crisis zal zijn op onze arbeidsmarkt."

In het vriesvak

Ook professor Stijn Baert (UGent) noemt de daling goed nieuws. "In feite zitten we min of meer op het niveau van februari 2020, toen er 182.441 werklozen waren. Met andere woorden: het aantal niet-werkende werkzoekenden nu en voor corona is ongeveer gelijk. Bovendien is maart in normale omstandigheden qua aantal werkzoekenden een vrij gemiddelde maand." Baert plaatst wel een kanttekening: "De verwachting is dat de ergste slag op de arbeidsmarkt nog moet komen. Nu zit de economie gedeeltelijk in het vriesvak: er zijn steunmaatregelen en sommige ondernemingen liggen stil. Het is pas bij de ontdooiing dat we zullen zien hoeveel ondernemingen overleven en niet genoodzaakt zijn om te herstructureren. De verwachting bij de meeste experten is dat het echte jobverlies pas zal ontstaan na de gezondheidscrisis."