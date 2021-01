L'Oréal haalt 125 banen weg in Brussel en verplaatst jobs naar Nederland: “We zullen werknemers voorstellen te verhuizen naar Amsterdam”

De nieuwe organisatie zou een impact hebben op 125 medewerkers in Brussel. Het bedrijf zal ongeveer 100 banen in Nederland voorstellen aan die werknemers. L’Oréal hoopt zo het aantal ontslagen te beperken.

“We zullen aan de betrokken medewerkers voorstellen te verhuizen naar Amsterdam. We doen al het nodige om hen te begeleiden in deze stap en hen een internationale ervaring voor te stellen, met voordelen om hen aan te moedigen naar Nederland te gaan. Het is voor ons erg belangrijk er een vertegenwoordiging van de bevolking van onze verschillende markten te hebben”, aldus communicatiedirecteur Brigitte Bekaert. Zij wijst er ook op dat de meerderheid van de actoren in de e-commerce vandaag in Nederland zijn gevestigd. De afstand tussen de vestiging in Sint-Agatha-Berchem en Amsterdam bedraagt meer dan 200 kilometer. Met de auto duurt deze rit bijna 2 uur 30 minuten, buiten de spitsuren. Komt nog bij dat de grootste stad van Nederland en omgeving al decennia kampt met woningnood, met torenhoge huur en peperdure huizenprijzen tot gevolg.