Kwartaalomzet Twitter blijft onder de verwachtingen, aantal gebruikers hoger dan verwacht

Forse verliezen op aandelen­beur­zen New York door rentezor­gen

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met een fors verlies de handel uitgegaan, waarmee ze ook de hele week in de min afsluiten. Het is al de derde week op rij dat de belangrijkste graadmeters op Wall Street dalen. Daarbij speelt de vrees voor verdere renteverhogingen een grote rol. Ook stelden de kwartaalresultaten van enkele grote concerns vrijdag teleur.

22 april