Kustvastgoed boomt als nooit tevoren

Een hele lockdown lang hadden Belgen tijd om na te denken. Over hoe kort het leven is. Over wat er niet meer mag of kan. Wat er nodig is voor een echt vakantiegevoel. Bij velen kwam een eenvoudige conclusie uit de bus: een flat aan zee. De vastgoedmarkt veerde daar dan ook extra hard op, nadat die eind maart tot stilstand was gekomen. Nergens was dat zo uitgesproken als in de tien kustgemeenten, waar de terugval al volledig is ingehaald.