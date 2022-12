Kremlinwoordvoerder: Moskou zal olieprijsplafond "niet aanvaarden"

ANALYSE. “Rusland gebruikt de winter als wapen in de strijd met Oekraïne.” Maar deden sneeuw, honger en kou ooit écht de krijgskan­sen keren?

NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg zegt dat de Russische president Vladimir Poetin de winter wil gebruiken als oorlogswapen tegen Oekraïne. “Gruwelijk”, noemt hij dat. Correct. Maar het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Een geschiedenisles over letterlijke koude oorlogen over de eeuwen heen.

30 november