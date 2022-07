Koperprijs op laagste niveau sinds begin 2021

De prijs van koper is vrijdag gedaald tot onder de 8.000 dollar (7.645 euro) per ton. Het is voor het eerst sinds februari vorig jaar dat de prijs van het metaal onder die grens is gezakt. De koperprijs staat onder druk door zorgen over een economische recessie, waardoor er minder vraag is. Daardoor is de prijs al langere tijd aan het dalen.