Koopjesjagers krijgen Wall Street deze keer niet uit het rood

Vlaamse vergunde wapenex­port naar landen buiten EU bereikt record van bijna 125,57 miljoen euro in 2021

De Vlaamse wapenexport naar landen buiten de Europese Unie heeft in 2021 een nieuwe recordhoogte bereikt. In 2021 zijn 58 vergunningen goedgekeurd voor wapenexporten naar landen buiten de Europese Unie, goed voor bijna 125,57 miljoen euro. Dat blijkt uit de maandverslagen van de Vlaamse dienst Controle Strategische Goederen (dCSG). In 2020 voerde Vlaanderen nog voor bijna 27,52 miljoen euro aan wapens uit.

21 januari