Koop nu, betaal later. De opmars van de nieuwe shopapp Klarna in ons land. Wat is het? Hoe werkt het? En wat kost het?

Ze lanceerden een opvallend reclamefilmpje tijdens de laatste Super Bowl, zijn intussen meer dan 45 miljard dollar (38 miljard euro) waard en rapper Snoop Dogg is één van de investeerders. Maak kennis met Klarna. Het Zweedse fintechbedrijf is intussen één jaar actief in ons land en heeft 100.000 maandelijkse gebruikers. Wat maakt de app zo populair? En zijn er ook verborgen valkuilen verbonden aan dat zogeheten ‘betalen-na-bestelling’?