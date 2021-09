Komt er een rush op vastgoed? En wordt een woning kopen straks écht goedkoper? Uw vragen over de nieuwe registra­tie­rech­ten beantwoord

Wie in Vlaanderen een huis of appartement koopt om zelf in te wonen, zal daarbij vanaf 1 januari nog maar 3 in plaats van de huidige 6 procent registratierechten moeten betalen. Wordt een oude woonst ingrijpend energievriendelijk gerenoveerd, dient zelfs maar 1 procent te worden opgelegd voor de schatkist. Voor de aankoop van een tweede woning, verhogen de registratierechten dan weer: van 10 naar 12 procent. Twaalf vragen beantwoord.