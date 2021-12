“KLM wil voor Airbus kiezen: grote klap voor Boeing”

Lego bouwt voor 1 miljard dollar fabriek in Vietnam

De Deense speelgoedfabrikant Lego gaat een fabriek bouwen in Vietnam om beter aan de Aziatische vraag naar zijn plastic bouwsteentjes te kunnen voldoen. Het bedrijf trekt zo’n 1 miljard dollar of omgerekend zo’n 885 miljoen euro uit voor de fabriek die in de buurt van Ho Chi Minhstad komt te staan. De komende vijftien jaar kunnen daar ongeveer 4.000 mensen aan de slag.

8 december