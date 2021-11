Klimaatverandering betekent economische ramp voor meest kwetsbare landen ter wereld

Nieuw klimaatrap­port: “Code rood voor de mensheid”

Het nieuwe klimaatrapport van het wetenschappelijk klimaatpanel van de Verenigde Naties, het IPCC, is snoeihard: de opwarming van de aarde is onomstotelijk aan de mens te wijten en gaat sneller dan eerder voorspeld, met steeds vaker voorkomende overstromingen en hittegolven tot gevolg. Enkel in het beste scenario kunnen we de temperatuurstijging deze eeuw onder de 1,5 graden houden. Maar dan moeten we onmiddellijk en drastisch ingrijpen. Klimatoloog Jean-Pascal van Ypersele (UCLouvain) legt uit hoe dat nog mogelijk is.

9 augustus