Klanten Credit Suisse blijven geld van rekeningen halen

Twee Amerikaan­se banken overkop: hoe diep kan deze crash onze beurs meesleuren? En hoe reageer je best als belegger?

In amper twee dagen tijd zag de Brusselse beurs haar winst van dit jaar verdampen. Reden daarvoor? Het bankroet van twee nichebanken: Silicon Valley Bank en Signature Bank. Doet denken aan de bankencrisis uit 2008. Wat is er aan de hand? Hoe diep kunnen de Californische banken onze beurs meesleuren? En hoe reageer je best als belegger? Philippe Gijsels, hoofdstrateeg van BNP Paribas Fortis, legt uit. “Je geraakt in een vicieuze cirkel.”