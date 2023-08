Kinepolis maakt meer winst per bezoeker

film ‘Barbie’ heeft nu wereldwijd al 1,08 miljard euro opgebracht

Bijna een maand nadat de ‘Barbie’-film voor het eerst in de bioscoop te zien was, is het een echt kassucces. Voor de vierde achtereenvolgende week was de film van regisseur Greta Gerwig (40) de best bezochte film in de bioscopen. Weer een record dat ze op haar naam mag schrijven, dat schrijft vakblad ‘Variety’.