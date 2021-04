Kinepolis kreeg amper 400.000 bezoekers over de vloer in eerste kwartaal

De coronapandemie heeft bioscoopgroep Kinepolis ook in de eerste drie maanden van 2020 nog zwaar getroffen. De groep kreeg in het eerste kwartaal maar 400.000 bezoekers over de vloer, 5 procent van het aantal bezoekers een jaar eerder.

Kinepolis heeft 114 bioscopen in de portefeuille, maar de meeste daarvan moesten in het eerste kwartaal wegens het coronavirus de deuren gesloten houden. In de enkele zalen die wel open waren (in de VS, Spanje en Luxemburg), was de capaciteit beperkt.

Dat heeft uiteraard financiële gevolgen. De omzet daalde - zij het minder sterk dan de bezoekersdaling -, Kinepolis lijdt operationeel verlies en het verliest nog 4,7 miljoen euro cash per maand.

Maar de groep staat er financieel goed voor, benadrukt topman Eddy Duquenne. “Door het afsluiten van een nieuwe lening van 80 miljoen euro eerder dit jaar, hebben we bijkomend comfort gecreëerd, wat resulteert in nog steeds 144,5 miljoen euro aan beschikbare financiële middelen per eind maart.” Dat is voldoende om de crisis nog geruime tijd het hoofd te bieden, zegt de groep.

Voor de bioscoopgroep is het aftellen tot de bioscopen mogen heropenen. Sinds 26 maart zijn alle Spaanse bioscopen weer open en het Zwitserse Kinepolis-complex heropende de deuren op 19 april. In België, waar Kinepolis elf bioscopen heeft, hoopt de groep in juni weer bezoekers te mogen ontvangen, zo klonk het eerder al.