Kinepolis beperkt verlies tot 25 miljoen euro in 2021

Film Nieuwe ‘Spi­der-Man’ slingert vlotjes naar 1 miljard opbrengst: “We hebben het voor het eerst helemaal juist”

Onder normale omstandigheden is het bewonderenswaardig, in coronatijd haast miraculeus: het voorbije weekend kroonde ‘Spider-Man: No Way Home’ zich onverwacht tot dé kerstfilm bij uitstek. Onder andere enkele last minute-bioscoopbezoekjes in ons land deden de box office-teller aantikken tot 1 miljard dollar (881,8 miljoen euro) - de op één na snelste ooit om zo’n monsterbedrag binnen te halen. Beschikken de makers daadwerkelijk over superkrachten, of zit er meer achter your friendly neighborhood Spider-Man?

27 december