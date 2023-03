KIJK. Waarom stijgt inflatie, en gaan onze lonen ook omhoog? Professor economie Stijn Baert legt uit

Luxembur­gers blijven rijkste EU-bur­gers, Belgen op zesde plaats

De Luxemburgers blijven hun plaats als rijkste EU-burgers behouden. Hun koopkracht was in 2022 ruim 2,5 keer groter dan gemiddeld in de EU-27. Dat blijkt uit een flashraming van Eurostat over het bbp per inwoner uitgedrukt in termen van koopkracht.