KIJK LIVE. Vlaamse regering stelt relance van arbeidsmarkt voor

De coronacrisis heeft onze arbeidsmarkt uit het lood geslagen, klinkt het in een persbericht. Op enkele maanden tijd werd een half miljoen werknemers tijdelijk werkloos, de vacaturemarkt viel terug tot het laagste niveau in jaren en de werkloosheid liep op enkele weken terug naar het niveau van drie jaar geleden.

Hoewel de arbeidsmarkt zich al vrij snel deels heeft kunnen herstellen, werpt de tweede lockdown opnieuw een schaduw over het herstel. Met een nieuw akkoord formuleren de Vlaamse regering en de sociale partners een antwoord voor de relance van de arbeidsmarkt.

Het plan is het resultaat van een eensgezinde dialoog en zet in op acties op korte termijn, maar evenzeer acties die onze arbeidsmarkt op lange termijn moeten transformeren en weerbaarder maken, staat nog in het persbericht.