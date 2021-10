Kernkabinet vergadert verder over begroting, energiedossier (even) in de koelkast

Premier Alexander De Croo en de zeven vicepremiers vergaderen al sinds 11.30 uur over de opmaak van de begroting en gaan ook vanavond nog een tijdje door. De discussies gingen hoofdzakelijk over het arbeidsmarktbeleid en de arbeidsongeschiktheidsregelingen. Over maatregelen tegen de hoge energiefacturen zijn nog geen beslissingen genomen.

Gisteren klonk het nog optimistisch dat er voor het einde van het weekend een energieakkoord gesloten kon worden. Maar vandaag gingen de gesprekken een hele dag over andere onderwerpen. Bevoegd minister Tinne Van der Straeten was dan ook niet op het overleg in de Wetstraat 16 aanwezig.

Volgens regeringsbronnen moesten nog verschillende scenario’s nagerekend worden op hun financiële impact. “Energie stond vandaag niet op de agenda. We wachten nog op bijkomende cijfers van Financiën”, luidt het.

Tegenstrijdige mening

Sommige regeringspartijen willen graag snel een akkoord aankondigen over de verlaging van de energiefactuur, volgens anderen is het dossier echter onlosmakelijk met de begroting verbonden. “Er is geen akkoord zolang er niet over alles een akkoord is”, luidt het daar.

Voor een volledig begrotingsakkoord heeft de regering nog wel even tijd. De Croo leest op 12 oktober zijn beleidsverklaring in de Kamer voor, op 15 oktober moet het budget bij de Europese Commissie ingediend worden.

Verschillende scenario’s

Verschillende maatregelen om de koopkracht van de burgers en de concurrentiekracht van de bedrijven te beschermen tegen de energieprijzen doen de ronde. Zo wil Van der Straeten het sociaal tarief verlengen en een energienorm invoeren (wat ook voorzien is in het regeerakkoord). De PS stelde vorige week een energiecheque van 100 euro per gezin voor, onder meer CD&V wil dan weer de federale heffing in de energiefactuur omzetten in een accijns. De MR stelt in die context een cliquetsysteem voor, waarbij de accijns daalt wanneer de energieprijs stijgt.

Het enige wat verworven lijkt door alle partijen is het principe dat de meerinkomsten uit de btw op energie terug moeten vloeien naar de gebruikers. Maar knopen werden dus nog niet doorgehakt. In het kader van het herstel- en relancebeleid werd vooral het arbeidsmarktbeleid besproken, zo valt te horen. Het overleg was omstreeks 20 uur nog altijd bezig en zou volgens bronnen “wel nog even doorgaan”.