KBC test nieuwe methode om klanten persoonlijk te helpen: als u niet in de bank geraakt, komt de bank naar u

Minister Van Der Straeten wil in heel Europa gasprijzen bevriezen om factuur te drukken

Nu de gasprijzen door het dak gaan, moet er een derde ‘oorlog’-steunpakket komen om de factuur te drukken. Lees: de btw op gas verlagen naar 6% en het sociaal tarief verlengen. Dat is althans het voorstel van Energieminister Tinne Van Der Straeten (Groen). Op de Europese top morgen zal ze pleiten om de energieprijzen te bevriezen. Is het een optie om de kernuitstap uit te stellen? “Het is een nieuwe wereld. Er is oorlog op het Europese continent. Maar we moeten het hoofd koel houden. Op 18 maart zal de federale regering een beslissing nemen”, zegt ze bij VTM Nieuws.

28 februari