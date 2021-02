Kappers denken dat ze op 13 februari weer open mogen. “Maar niet alle maatregelen zijn haalbaar”

Mogen kappers vanaf 13 februari opnieuw uw blonde balayages bijwerken of nektapijtje kortwieken? Vrijdag buigt het overlegcomité er zich over. Sectorfederatie Febelhair is voorzichtig positief. “We gaan ervan uit dat de premier woord houdt.” Al zijn de cijfers de kappers niet zo gunstig gezind.