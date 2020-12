Kapper Tom legt zijn boekhouding op tafel: "Normaal heb ik in december een omzet van 7.500 euro, nu niks”

“Deze maand hou ik het nog wel vol, financieel gesproken. Daarna wordt het toch lastig. Maar de buffer die ik in 25 jaar als kapper heb opgebouwd, zou ik toch liever niet zien opgaan omdat we verplicht moeten sluiten.” Kapper Tom De Waele (48) uit Zele ziet het somber in. Hij begrijpt het wel, zegt hij, dat Covid-19 de overheid dwingt om zijn salon Haircorner te sluiten. Toch doet het pijn, vooral in de portemonnee. “In de eerste lockdown was de overheid gul. Chic, vond ik dat. Maar nu dreigen veel zaken overkop te gaan en dat kan toch ook de bedoeling niet zijn?”