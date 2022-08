Kandidaat-koper Merit Capital trekt zich terug

Bank of England verhoogt rente met grootste stap sinds 1995

De Bank of England heeft het belangrijkste rentetarief in het Verenigd Koninkrijk met 0,5 procentpunt verhoogd. Dat is de grootste rentestap sinds 1995. De Britse centrale bank wil daarmee de hoge inflatie bestrijden, die in juni verder is opgelopen tot een nieuw hoogtepunt in veertig jaar.

4 augustus