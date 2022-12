Kamercommissie keurt na bijna 9 uur debatteren begroting van 2023 goed: “De enige zekerheid, is de onzekerheid”

Over de begroting van volgend jaar was de voorbije weken al heel wat te doen. Staatssecretaris Eva De Bleeker (Open Vld) nam vorige maand ontslag, nadat ze het verwijt kreeg een fout te hebben gemaakt: de opbrengst van de aanpassing van de accijnzen op energie zat niet in de begroting en het tekort viel plots veel hoger uit dan geraamd. De hervorming moest de btw-verlaging op energie budgetneutraal maken, maar treedt pas in werking wanneer de prijzen terug tot het niveau van 2021 zijn gezakt. De oppositie, N-VA op kop, vond dat De Bleeker het wél bij het rechte eind had, en verweet premier Alexander De Croo de begroting weinig serieus te nemen.