Kamer zet fiscale regularisatie vanaf 2024 stop

Politiek Effecten­taks goedge­keurd in Kamercom­mis­sie: “Niet leuk, wel fair”

3 februari In de commissie Financiën van de Kamer is de effectentaks van de regering-De Croo goedgekeurd in tweede lezing. Het wetsontwerp van minister Vincent Van Peteghem (CD&V) verhuist nu naar de plenaire vergadering.