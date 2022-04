Juweliers hebben het moeilijk door duurdere leven: “Verkoop meer dan gehalveerd”

Drive Productie elektri­sche Renault Mégane valt stil door tekort aan onderdelen

De fabriek van de Franse autobouwer Renault in Douai, in het noorden van Frankrijk, zal van 14 tot 25 april stilgelegd worden wegens een tekort aan onderdelen. Dat heeft Renault bekendgemaakt. In de fabriek wordt de Mégane E-tech gebouwd, de elektrische versie van de berline Mégane.

